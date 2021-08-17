Стокгольм, 17 августа, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В связи с угрозой высылаемым лицам со стороны террористов из «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) правительство Швеции ранее наложило мораторий на осуществлении депортаций в Афганистан. Однако в свете последний событий запрет на высылки будет действовать в течение долгого времени. Об этом 17 августа написала газета Expressen.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

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Министр Швеции по вопросам климата и окружающей среды Пер Болунд, являющийся также лидером «Зеленых», считает, что до снятия запрета на депортацию в Афганистан пройдет еще много времени. Однако в интервью газете он не захотел отвечать, будет ли его партия добиваться амнистии и отмены высылки.

«Я не хочу давать точный ответ, но наша цель — обеспечить долгосрочную безопасность людям, которые в противном случае оказались бы в совершенно нестабильной ситуации», — отметил Болунд.

Министр также добавил, что осуществлять высылки в Афганистан сейчас со стороны Швеции было бы безответственным.