Москва, 17 августа, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал не укорять президента США Джо Байдена в выводе войск из Афганистана.

Украина

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«Не надо укорять Трампа или Байдена в поспешном выводе войск. По-другому и не получается. Под оркестр что ли уходить?» — рассуждает Жириновский.

По его мнению, теперь США нужно вывести остатки войск с Ближнего Востока и спокойно остаться на своём дальнем берегу, жить как Канада или Австралия.

«Американцам нужно вовремя сделать правильные выводы и убраться к чёрту изо всех стран мира», — считает депутат.

Это касается в том числе и Украины.

«Вслед за Афганистаном нужно уйти и с Украины, чтобы и там не повторился сценарий Кабула, а украинским чиновникам не пришлось бежать, цепляясь за бампер американских машин, уходящих на запад», — подчеркнул Жириновский.