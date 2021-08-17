Вашингтон, 17 августа, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Власти Ирана должны отказаться от активизации ядерных разработок и вернуться к консультациям о выполнении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепа США Неда Прайса.

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«Ирану следует прекратить активизацию разработок в ядерной сфере и вернуться к добросовестному проведению переговоров о полном выполнении СВПД», — говорится в заявлении.

По его словам, Вашингтон ознакомился с докладом Международного агентства по атомной энергии о получении Тегераном 200 г металлического урана с уровнем обогащения 20%.

В Госдепе считают, что у Ирана нет необходимости в производстве металлического урана, который связан с разработкой ядерных вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Иран уведомил Международное агентство по атомной энергии о плане производства металлического урана с уровнем обогащения до 20% для использования в качестве реакторного топлива.

Эти заявления вызвали серьёзную обеспокоенность властей США. В свою очередь главы МИД Великобритании, Франции и Германии указали на то, что планы Тегерана являются серьёзным нарушением его обязательств в рамках СВПД.

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