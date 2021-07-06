Тегеран, , 08:42 — REGNUM 5 июля бывший дипломат Ирана и бывший участник переговоров по ядерной программе Хоссейн Мусавиан заявил, что США несут ответственность за проблемы на пути достижения окончательного соглашения по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Мировые державы во главе с США не стремятся предоставить гарантии устойчивости международной ядерной сделки, официально известной как СВПД», — заявил Мусавиан на встрече с членами Бостонского комитета Соединенных Штатов по международным отношениям.

Говоря об истории ядерных переговоров, он отметил, что причиной провала ядерных переговоров с 2003 по 2013 год являлись США, которые не хотели признавать законное право Ирана в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

«Переговоры 2013−2015 годов были плодотворными и привели к ядерной сделке в июле 2015 года, потому что американские власти признали право Ирана на обогащение урана», — отметил экс-дипломат.

США в одностороннем порядке вышли из иранской сделки в мае 2018 года и ввели санкции самого высокого уровня против Тегерана в ноябре того же года.