Стокгольм, 17 августа, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Вечером 16 августа в эфире телеканала SVT текущую ситуацию в Афганистане прокомментировала министр иностранных дел Швеции Анн Линде. По словам главы шведской дипломатии, все 19 шведских диппредставителей из посольства в Кабуле были успешно эвакуированы из Афганистана.

(сс) World Trade Organization Анн Линде

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Они были эвакуированы вертолетом в международный аэропорт в Кабуле, а затем доставлены в Доху (Катар).

«Они вернутся в Швецию как можно скорее, мы надеемся, что они приедут сегодня вечером или завтра (17 августа)», — заявила Линде.

В то же время министр отметила, что в Кабуле по-прежнему остаются сотрудники посольства из числа местных афганцев, которые вместе со своими семьями ожидают эвакуации. Линде пообещала, что бросать их, когда их жизням угрожают террористы из «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), никто не собирается.