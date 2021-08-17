Стокгольм, 17 августа, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Вечером 16 августа студию телеканала SVT в Стокгольме посетил бывший премьер-министр Швеции с 1991 по 1994 гг. Карл Бильдт. Политик прокомментировал последние события в Афганистане после захвата власти в стране террористами из рядов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Iiss.org Карл Бильдт

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«События последних недель привели как к гуманитарной, так и к политической катастрофе, свидетелями которой мы являемся в Афганистане прямо сейчас», — заявил Бильдт.

Он также поставил под сомнение вывод войск США, санкционированный президентом Джо Байденом:

«Что меня удивляет, так это отсутствие какой-либо подготовки; то, что все так или иначе знали, что должно было произойти. Это просто непростительно».

В то же время экс-премьер-министр Швеции выразил уверенности, что дипломатическое присутствие в стране даже после всех последних потрясений необходимо.

«Талибан"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ