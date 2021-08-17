* запрещённая в России организация

Стокгольм, 17 августа, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В 1996—2001 гг. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) правил в Афганистане железной рукой. Однако теперь, когда террористы во второй раз захватили власть в стране, они пытаются всячески доказать, что более не приемлют те методы осуществления власти и насилия, к которым они прибегали раньше. Что все это на самом деле означает? На этот вопрос журналисты шведского телеканала SVT попытались найти ответ, пообщавшись в студии 17 августа с приглашенными экспертами.

Alwaght.com «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

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Претерпело ли радикальное и террористическое движение изменения с тех пор, как оно было выбито иностранными военными?

«На этот вопрос практически невозможно ответить», — заявила Сесилия Халл Виклунд, руководитель проекта по оказанию помощи Афганистану в Академии Фольке Бернадотта.

«Вы можете увидеть некоторые изменения в том, как это движение доносит свои призывы словесно, но многое другое осталось прежним», — предупредила Виклунд.

«Их слова расплывчаты, они говорят то, что они должны говорить, но не то, что они будут осуществлять на практике», — прокомментировала ситуацию посол Швеции в Афганистане и Пакистане в 2003—2007 годах Анн Уилкенс.

*"Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ.