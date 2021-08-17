Стокгольм, 17 августа, 2021, 11:42 — ИА Регнум. После выступления Джозефа Байдена вечером 16 августа на американскую администрацию обрушились потоки резкой критики. А тем временем собкор шведского телеканала SVT Самир Абу Эйд, находящийся сейчас в Кабуле, в своем репортаже от 17 августа, заявил, что местные жители чувствуют себя попросту брошенными.

Афганистан

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

«Они рассматривают вывод войск как провал», — заявил журналист в эфире SVT.

Как отметил Байден, уход США из Афганистана было правильным решением. Более того, американский лидер хотел подчеркнуть всячески провал афганского правительства в связи с захватом страны талибами (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ).

По информации Самира Абу Эйда, сейчас на улицах Кабула заметно мало женщин.

«Похоже, они просто остаются по домам. Они напуганы и не знают, как будет действовать «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — предположил журналист.