Москва, 17 августа, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Попытка США наспех сколотить «коалицию» из шести-семи десятков стран явно неэффективна — среди участников нет ни одной соседней для Афганистана страны, отметил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Афганистан

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«Это значит — хотят не урегулирования, а сохранения влияния», — рассуждает Косачёв в Facebook.

Значительно более перспективной представляется ему позиция России, уже сейчас начавшей работу по сближению позиций всех заинтересованных сторон, включая партнеров по ОДКБ и ШОС, а также Евросоюз, при условии, что тот не станет повторять американских ошибок, и будет не поучать, а помогать. «Американцам предстоит встраиваться в такую коалицию, но, разумеется, уже не в роли ведущей силы, да еще и на фоне серьезного недоверия к ним со стороны афганцев. Оснований для лидерства у американцев совсем не осталось. И это единственная хорошая новость во всей афганской драме на сегодня», — считает парламентарий.