Канберра, 17 августа, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон 17 августа созвал пресс-конференцию, главной темой которой была ситуация в Афганистане. Моррисон заверил общественность, что работы по эвакуации местных афганцев из Кабула ведутся до сих пор, однако разговор с журналистами прошел в достаточно жесткой манере. Об этом сообщил новостной портал news.com.au.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

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Премьер-министр отметил, что миссия Австралии по спасению афганцев от террористов из «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не достигнет «всех целей, которые должна» и заявил, что 250 австралийских специалистов уже посланы в Кабул и сделают все возможное.

«Вы говорили, что знали об ухудшении ситуации в Афганистане с мая, когда закрыли посольство … Почему вы тянули до середины августа, чтобы отправить этих 250 специалистов?» — поинтересовался один из журналистов.

Как отмечает news.com.au, Моррисон вопросом остался недоволен и отругал журналиста за «разбрасывание клеветнических заявлений».

«Это 250 австралийцев, которые отвечают на призыв своего правительства пойти и помочь нуждающимся австралийцам, а вы сомневаетесь в их честности», — резко ответил Моррисон.