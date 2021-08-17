Москва, 17 августа, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Грибами можно отравится, поэтому нужно собирать только хорошо знакомые виды грибов. Также не стоит собрать грибы около дорог и в городских парках, они накапливают соли тяжелых металлов и ядохимикаты, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Грибы

Грибы — это трудноперевариваемый продукт, в них много клетчатки. Поэтому блюда из грибов рекомендуются абсолютно здоровым людям, не страдающим заболеваниями пищеварительного тракта. Лучше собирать грибы в корзины, они дольше будут свежими.

Для снижения токсичности перед приготовлением собранные грибы следует отварить в течении 10 минут, отвар слить, промыть отваренные грибы и затем уже готовить из них блюда. Не рекомендуется покупать свежие или сушёные грибы в местах стихийной торговли.

Как сообщало ИА REGNUM, консервировать нужно каждый вид грибов отдельно, поскольку они по-разному переносят обработку. Хранить грибные консервы лучше в холоде.

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