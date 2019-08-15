Черкесск, , 20:55 — REGNUM

Грибы являются трудноперевариваемым продуктом, их употребление не рекомендуется детям до 14 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями пищеварительного тракта. Грибные отравления относятся к биологическим отравлениям и протекают намного тяжелее, чем отравления другими пищевыми продуктами, такие отравления особенно тяжело переносят дети и пожилые люди, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесии.

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По данным ведомства, к основным причинам отравления грибами относятся неумение распознавать грибы, отличая их от ядовитых, а также неправильное приготовление грибов. При этом еще одна причина заключается в том, что съедобные грибы могут мутировать.

В управлении подчеркнули, что собирать нужно только те грибы, которые знаешь. Особую бдительность необходимо проявлять при покупке грибов. Консервировать нужно каждый вид грибов отдельно, поскольку они по-разному переносят обработку. Лучше не закрывать грибы герметичными крышками, так как без доступа воздуха создается благоприятная среда для развития спор ботулизма. Хранить грибные консервы лучше в холоде.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее популярен сбор грибов среди мужчин (46%). Большинство женщин не занимаются собирательством, рыбалкой или охотой (53%). Среди заядлых грибников, согласно данным опроса ВЦИОМ, в основном — люди среднего и пожилого возраста, от 35 до 55 лет. После 60 лет страсть к сбору грибов охладевает, и в лес идут лишь 45% от общего числа опрошенных.