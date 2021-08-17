Москва, 17 августа, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв прогнозирует тяжелейшие испытания афганскому народу.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

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«Вне зависимости от характера будущего режима (который, впрочем, легко предсказуем с учётом опыта 1996−2001 годов) афганский народ могут ждать тяжелейшие испытания вплоть до новой гражданской войны и на этнической, и на конфессиональной, и на политической почве», — отметил Косачёв в Facebook.

Вмешиваться извне во внутриафганские передряги с учётом печального опыта британской, советской и американской империй сенатор никому бы не советовал.

«Но помогать жителям Афганистана надо обязательно, и делать это предстоит всем миром, несмотря на наломанные американцами и их ставленниками в одиночку дрова. Кроме того: объяснять «правила поведения» в регионе — силами местных игроков. По ощущению (и по первым действиям талибов, стремящихся демонстрировать «цивилизованность») это может быть услышано, в отличие от призывов издалека», — полагает он.