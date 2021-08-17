Байден заявил о желании РФ и КНР продолжения трат США на Афганистан
Вашингтон, 17 августа, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Россия и Китай рассчитывали на то, что США оставят свои войска в Афганистане и продолжат тратить деньги на попытки стабилизировать ситуацию в этой стране, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.
Глава Белого дома также раскритиковал бегство бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани из республики и отказ афганских войск от попыток должным образом защитить свою страну.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден объяснил, почему он принял решение о выводе американских войск из Афганистана.
Глава Белого дома добавил, что за несколько десятков лет политической карьеры он понял, что «никогда нет хорошего времени для вывода войск».