Москва, 17 августа, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Россия предлагала Североатлантическому альянсу (НАТО) создать алгоритм взаимодействия по Афганистану в кризисных ситуациях, однако в НАТО не проявили интереса к такому предложению. Об этом 17 августа сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Nato.int Александр Грушко

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Как напомнил дипломат, слова которого приводит РИА Новости, ранее в Совете Россия-НАТО в соответствии с резолюцией СБ ООН об учреждении международных сил содействия безопасности в Афганистане был реализован ряд проектов по стабилизации ситуации внутри страны и пресечению исходящих из нее рисков, включая угрозу трафика наркотических веществ.

Также он уточнил, что «почти четыре тысячи офицеров антинаркотических служб Афганистана, Пакистана, стран Центральной Азии были подготовлены в основном на российской учебной базе» и добавил, что также существовали и другие успешные и очень востребованные проекты.

«Предлагали натовцам создать алгоритм взаимодействия по спасению, оказанию помощи, эвакуации в кризисных ситуациях. Интереса проявлено не было, как и к предложениям наладить диалог и взаимодействие между НАТО и ОДКБ по афганским делам. Более чем очевидная и объективная вещь: НАТО — внутри, ОДКБ — на внешнем периметре, интересы общие. Но разве для НАТО существуют равноправные партнеры? Результат этого высокомерия — беспардонные обращения к странам ОДКБ открыть границы для тех, кто с НАТО сотрудничал», — сказал Грушко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден в обращении к нации объяснил, почему он принял решение о выводе американских войск из Афганистана.