Москва, 17 августа, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Кадры, где тысячи граждан Афганистана пытаются покинуть страну стали наглядным уроком для всех. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 августа, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Афганистан

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«Думаю, эти трагические кадры из Кабула — наглядный урок для всех стран, которые в силу своей слабости полагаются на помощь американцев», — отметил Миронов.

Помогают США только из корыстных побуждений, а как только выгода заканчивается — кидают в прямом и переносном смысле, как сейчас в Афганистане, рассуждает парламентарий.