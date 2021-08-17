* запрещённая в России организация

Канберра, 17 августа, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Австралийский репортер Ялда Хаким, работающая на британское BBC, была застигнута врасплох после того, как во время прямого эфира ей позвонил официальный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сухайль Шахин. Об этом 17 августа сообщил австралийский телеканал Nine News.

isafmedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

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Семья журналистки бежала из Афганистана верхом на лошади, когда она была еще совсем маленькой. Прожив в Пакистане два года, она и ее семья в середине 1980-х годов переехали в Австралию.

Отмечается, что в ходе прямого эфира Хаким получила неожиданный звонок от одного из террористов. Но ведущая не растерялась и поднесла к динамику своего телефона гостевой микрофон, чтобы зрители смогли слышать их разговор.

«Итак, у нас на линии пресс-секретарь «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сухайль Шахин. Господин Шахин, вы меня слышите?» — начала журналистка.

После того, как связь была налажена, Хаким начала интервью. Как отмечают журналисты Nine News, разговор состоялся после того, как появилась информация о бегстве президента Афганистана из страны.

«Не должно быть никакого недопонимания, мы уверены, что жители Афганистана в городе Кабуле, их имущество и их жизни находятся в безопасности … Никакой мести не будет … Мы ждем мирной передачи власти», — заявил Шахин.

* «Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ.