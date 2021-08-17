Канберра, 17 августа, 2021, 10:33 — ИА Регнум. В настоящее время ситуация в международном аэропорту Кабула остается напряженной, поскольку движение воздушных судов затруднено из-за действия террористов из рядов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и тысяч жителей столицы Афганистана, которые делают невозможными осуществление полетов, нарушая правила безопасности. Однако, выступая на пресс-конференции 17 августа, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил о своем «оптимистичном» настрое в отношении того, что австралийские самолеты продолжат эвакуировать желающих покинуть страну граждан Афганистана. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Pm.gov.au Скотт Моррисон

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«Я по-прежнему с оптимизмом смотрю на проведение таких операций», — отметил Моррисон.

«Вот почему мы продолжаем утверждать и реализовывать наши планы, чтобы гарантировать, что мы сможем сделать то, что мы надеемся сделать в ближайшие дни», — пообещал премьер-министр.

Моррисон также отметил, что приблизительно 250 специалистов из Таунсвилла (штат Квинсленд, Австралия) направляются в Кабул, чтобы обеспечивать контроль за эвакуацией афганских граждан, которые помогали Австралии и ее вооруженным силам во время войны.