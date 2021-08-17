* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 17 августа, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Всеобщую амнистию для бывших правительственных чиновников Афганистана объявило радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), призвав всех вернуться к своей работе. Об этом 17 августа сообщает Agence France-Presse со ссылкой на заявление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

newsonline Боевик движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

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"Для всех объявлена всеобщая амнистия <…>, поэтому вы должны с полной уверенностью вернуться к привычной жизни», — говорится в заявлении.

Также агентство указывает, что имеется в виду амнистия в отношении всех чиновников афганского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Юрий Балуевский заявил, что, в случае агрессии радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Россия может задействовать дальние бомбардировщики Ту-22М3 в качестве «длинной руки».