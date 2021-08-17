Варшава, 17 августа, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Польский портал Wirtualna Polska опубликовал комментарий журналиста Михала Гозиора, который посвящен обострению ситуации в Афганистане на фоне вывода из страны войск США и НАТО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США в Афганистане

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Как отмечает журналист, в кадры, поступающие из Афганистана, как и в «масштаб унижения американцев», сложно поверить, при этом последствия данных событий Польша скоро сможет увидеть и на своей границе. Публикация вызвала отклик читателей в комментариях.

«Позор США и НАТО! Погибли тысячи молодых людей, а сейчас они бегут, как крысы с тонущего корабля», — пишет один из пользователей.

Другой читатель отметил, что в случае какого-либо конфликта Польша «может рассчитывать только на себя, история любит повторяться».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что переход Афганистана под контроль террористов стал следствием американской политики и закономерным итогом на фоне вывода из страны войск США и НАТО.

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