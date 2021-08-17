Вашингтон, 17 августа, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Соединенные Штаты не считают себя ответственными за хаос в аэропорту Кабула, который возник накануне из-за вхождения в афганскую столицу боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это 17 августа следует из заявлений официальных лиц Пентагона и Госдепа США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

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В Пентагоне заявили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не несут ответственность за инциденты со стрельбой в кабульском аэропорту, и добавили, что один военнослужащий США был при этом легко ранен, однако уже вернулся в строй.

При этом пресс-секретарь минобороны США Джон Кирби отметил, что попыток напасть на американских военных или сорвать их операцию не было. Также он указал, что произошедшее в аэропорту Кабула, по мнению Пентагона, «не было провалом», и рассказал, что американские военные занимались «восстановлением безопасности на территории аэропорта после ночных нарушений».

Кроме того, официальный представитель американского Госдепа Нед Прайс заявил, что произошедший в кабульском аэропорту хаос вызывает «отклик в душах всех сотрудников ведомства».

«Снимки, которые мы все видим, обжигающие, болезненные — сложно видеть такое», — подчеркнул Прайс.

Напомним, накануне жители Афганистана, которые хотели покинуть страну из-за прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), штурмовали самолеты в воздушной гавани Кабула. Также несколько человек упали и погибли, сорвавшись с уже взлетевшего борта.