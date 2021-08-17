Лондон, 17 августа, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Процессы, происходящие в Афганистане, стали темой телефонного разговора премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом 16 августа сообщили в пресс-службе британского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

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Джонсон считает, что лидерам стран Группы семи (G7) необходимо в ближайшие дни провести саммит в виртуальном формате, посвященный обстановке на афганской территории. Он отметил, что международному сообществу нужно выработать единую позицию по Афганистану.

В документе подчеркивается, что у G7 должно быть общее мнение относительно признания любого будущего правительства в этой республике, а также программа совместной работы для борьбы с гуманитарным и миграционным кризисами. Кроме того, лидеры Великобритании и Франции заявили о важности действий в рамках Совета Безопасности ООН, в том числе и для приятия резолюции по Афганистану.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ситуацию в Афганистане обсудили американский госсекретарь США Энтони Блинкен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.