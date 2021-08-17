Брюссель, 17 августа, 2021, 07:17 — ИА Регнум. Евросоюз должен сыграть большую роль для нормализации ситуации в Афганистане, не допустив усиления влияния России и Китая. Об этом говорится в распространённом 16 августа заявлении группы депутатов Европарламента.

Steve Cadman Здание Европарламента в Брюсселе

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Составители документа утверждают, что обе названные страны могут воспользоваться крахом афганских институтов и сил безопасности, чтобы заполнить образовавшийся «политический вакуум».

«ЕС необходимо разработать новую стратегию для Афганистана и региона <…>, учитывая, что Россия и Китай быстро попытаются заполнить политический вакуум. В частности, следует призвать Пакистан, Иран и Индию сыграть конструктивную роль в Афганистане», — говорится в заявлении.

Документ подписан главой комитета Европарламента по международным отношениям Дэвидом Макалистером, главой комитета по развитию Томасом Тобэ и главой делегации по отношениям с Афганистаном Петрасом Ауштревичусом.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили полный контроль над Кабулом и большинством провинций в Афганистане. Оценивая ситуацию, президент США Джо Байден заявил, что крах правительства этой страны произошёл «быстрее, чем ожидалось».

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