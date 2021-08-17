Москва, 17 августа, 2021, 06:34 — ИА Регнум. Переход Афганистана под контроль террористов стал следствием американской политики и закономерным итогом на фоне вывода из страны войск США и НАТО, заявил 17 августа заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Council.gov.ru Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко

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"Закономерный итог. Югославия, Ливия, теперь Афганистан. Разве могли быть другими ожидания? … Триллион потрачен в никуда», — цитирует РИА Новости замглавы российского МИД.

Грушко напомнил, что на протяжении двадцати лет в НАТО говорили о трансатлантической солидарности и готовности действовать заодно, однако ситуация в Афганистане явила это единство «во всей красе» — решения принимались в Вашингтоне и без оглядки на партнёров.

Как сообщало ИА REGNUM, боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили полный контроль над Кабулом и большинством провинций в Афганистане. МИД России ранее призвал все стороны воздерживаться от насилия и содействовать урегулированию ситуации мирным путём.

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