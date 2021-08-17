Вашингтон, 17 августа, 2021, 06:14 — ИА Регнум. Вывод американских войск из Афганистана является тревожным сигналом для союзников США, не являющихся членами НАТО. Об этом 16 августа написал обозреватель Николас Гвоздев в своей статье для журнала The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО, Украина

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

Он отметил, что речь идет об Украине, Грузии, Молдавии и ряде других стран. По мнению Гвоздева, несмотря на то, что США используют термин «союзник» в их отношении, существует разделение между ними и государствами из Североатлантического альянса, с которыми есть соответствующие договорные отношения.

Эксперт подчеркнул, что в настоящий момент возникла неопределенность из-за ситуации с Афганистаном и реакции на нее со стороны Вашингтона. Автор статьи предупредил, что наличие подобного статуса не гарантирует извлечение выгоды из «партнерства» с Соединенными Штатами. Гвоздев также призвал американские власти не допустить, чтобы другие страны воспользовались такой неопределенностью.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа депутат Верховной рады Максим Бужанский («Слуга народа») усомнился в надежности США в качестве союзника. Он выразил мнение, что гарантии безопасности, которые Вашингтон предоставил Киеву в соответствии с Будапештским меморандумом, оказались подорваны из-за гибели людей в аэропорту афганской столицы.