Вашингтон, 17 августа, 2021, 05:32 — ИА Регнум. Сумму в размере до $500 млн распорядился выделить для помощи афганским беженцам президент США Джо Байден. Об этом 16 августа сообщили в пресс-службе Белого дома.

ИА REGNUM Доллар

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Соответствующее уведомление направлено американскому госсекретарю Энтони Блинкену. Планируется, что в числе прочего часть указанных средств будет использована для удовлетворения потребностей, связанных с получением специальных иммиграционных виз.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля представитель Госдепа США Брайан Маккеон заявил, что Вашингтон выдал около 2,5 тыс. виз гражданам Афганистана, сотрудничавшим с американскими военными.