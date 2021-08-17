Ташкент, 17 августа, 2021, 04:59 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что выпущенное ранее заявление о принудительной посадке афганских самолётов и вертолётов не было проверено должным образом, поэтому его отозвали. Об этом говорится в Telegram-канале узбекистанской прокуратуры.

Пакко Узбекистан

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«Заявление Генпрокуратуры в Telegram не было полностью прояснено и не было основано на официальной проверенной информации соответствующих ведомств», — сообщили представители надзорного ведомства.

В Генпрокуратуре добавили, что события в Афганистане находятся в центре внимания всего мирового сообщества, а сообщения о них противоречивы, поэтому «официальные источники нередко допускают неточности в распространенной информации».

Ранее ведомство сообщало, что ВВС Узбекистана принудительно посадили 46 воздушных судов из Афганистана, нарушавших границу 14 и 15 августа.