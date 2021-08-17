Москва, 17 августа, 2021, 03:02 — ИА Регнум. Число плательщиков налога на профессиональный доход в возрасте до 18 лет за первые семь месяцев 2021 года достигло в России 41 тысячи, что свидетельствует об удвоении показателя в сравнении с январём. Об этом говорится в письме Федеральной налоговой службы (ФНС).

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Как пишут «Известия», регионами-лидерами по числу зарегистрированных самозанятых подростков в настоящее время являются Москва (7,9 тыс. человек), Санкт-Петербург (3,1 тыс.), Московская область (2,7 тыс.), Татария (2,3 тыс.) и Краснодарский край (1,8 тыс.)

Вместе с тем, на несовершеннолетних приходится лишь малая плательщиков налога. Среди жителей России в возрасте от 18 до 24 лет таких в 13 раз больше — 524,5 тыс. человек, а всего, по данным на июнь текущего года, в России было зарегистрировано 2,4 млн плательщиков налога на профессиональный доход.

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Ранее ведущий специалист Центра экспертизы образовательных программ РАНХиГС Наталья Булетова спрогнозировала дальнейшее увеличение показателя. По её словам, он будет расти на фоне изменения психологии населения в сторону большей самостоятельности.