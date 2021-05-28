Москва, , 14:04 — REGNUM В России число самозанятых приближается к 2,4 млн человек, сообщила 28 мая директор департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития РФ Инна Дадаян.

По её данным, представленным во время круглого стола в ОНФ, посвящённого инструментам поддержки самозанятых, количество таких граждан приближается 2,4 млн. При этом наиболее популярными сферами деятельности являются автомобильно-транспортные услуги, ремонт, строительство и услуги в сфере красоты.

Дадаян отметила необходимость развития такого инструмента поддержки самозанятых как социальное страхование.

«Мы считаем, что эту тему не нужно оставлять, нужно развивать, и, в общем-то, готовы с коллегами взаимодействовать на этот счет», — приводит слова чиновницы ТАСС.