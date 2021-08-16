Вашингтон, 17 августа, 2021, 00:55 — ИА Регнум. Власти Афганистана оказались неспособными договариваться и воевать, несмотря на обещания, заявил 16 августа президент США Джо Байден в своём телеобращении к нации.

Личный архив Алексея Юсупова Афганистан

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"Политические руководители Афганистана оказались неспособны объединиться на благо своего народа, вести переговоры о будущем страны… Господин (президент Афганистана Ашраф) Гани заверял, что афганские войска будут воевать, но, очевидно, он ошибся», — сказал американский лидер.

Байден назвал выполненной миссию США в Афганистане, заверив сограждан в том, что все цели в чужой стране были достигнуты.

Как ранее сообщило ИА REGNUM американский президент выступил 16 августа перед согражданами из-за захвата власти в Афганистане талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вывод войск США он объяснил тем, что организация «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перестала быть опасной для его страны.