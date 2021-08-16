Рим, 16 августа, 2021, 22:32 — ИА Регнум. Расходы бюджета Италии на участие в «миссии НАТО» в Афганистане составили 8,7 млрд евро, подсчитали эксперты Rainews в понедельник, 16 августа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

840 млн евро были напрямую инвестированы в ту самую армию Афганистана, которая не оказала боевикам никакого сопротивления, отмечают авторы.

При этом другие европейские страны — члены НАТО потратили значительно больше: в частности, Великобритания — около 30 млрд евро, Германия — 19 млрд евро.

«Боевикам хватило десяти дней, чтобы уничтожить двадцать лет военной операции Запада под руководством США», — резюмировали авторы.