Милан, Италия, 16 августа, 2021, 22:23 — ИА Регнум. Трусость и подлость западных правительств помогла исламистам-террористам, заявил в понедельник, 16 августа, лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини, комментируя события в Афганистане.

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Захватывающие Афганистан боевики — враги цивилизации и свободы, отметил он.

С ними нужно сражаться, и их нужно уничтожать, в любой точке, без всяких передышек, добавил Сальвини.