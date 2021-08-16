Рим, 16 августа, 2021, 22:16 — ИА Регнум. Происходящее в Кабуле свидетельствует о провале политики всего Запада в Афганистане, заявила в понедельник, 16 августа, лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Афганистан

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Невозможно спокойно смотреть на происходящее в кабульском аэропорту, на отчаяние людей, народа, брошенного на произвол судьбы, отметила она.

Либералы, которые так любят поговорить о правах и свободах, на этот раз отчего-то молчат, добавила лидер итальянской оппозиции.