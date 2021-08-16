Париж, 16 августа, 2021, 22:10 — ИА Регнум. Сотрудничество с Россией и с США по проблеме Афганистана необходимо странам Европы, заявил 16 августа в своём обращении к согражданам французский президент Эммануэль Макрон.

Афганистан

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Отметив, что стабилизация в Афганистане должна проходить при «активной политической и дипломатической работе» в СБ ООН, Макрон сказал, что недопустимо превращение Афганистана в «убежище для террористов», как то было ранее.