Кабул, 16 августа, 2021, 21:07 — ИА Регнум. О нападении, которое произошло на его резиденцию, написал 16 августа афганский министр иностранных дел Мохаммад Ханиф Атмар в Twitter.

Mgimo.ru Ханиф Атмар

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Указав, что нападению также подверглись его коллеги, Атмар добавил, что дипломаты скрываются в «безопасном месте» и намерены транслировать свою позицию в интернет.

Напомним, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляли, что членам свергнутого правительства Афганистана ничего не угрожает.

Бывший премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла осудил президента Ашрафа Гани за бегство из страны в сложной ситуации.