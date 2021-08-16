Милан, Италия, , 21:00 — REGNUM 20 лет жертв и кровопролития в Афганистане и вся работа ради принесения стабильности и безопасности на эту землю оказались напрасными, заявил в понедельник, 16 августа, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.

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Причиной стало то, что вывод войск НАТО не был подготовлен и проходил поспешно, отметил политик.

У Италии, как и у других стран НАТО, не было иного выбора, кроме как покинуть Афганистан, после того, как соответствующее решение принял Дональд Трамп и подтвердил Джозеф Байден, отметил Берлускони. Он поблагодарил служивших в составе итальянского контингента солдат и офицеров за их работу.