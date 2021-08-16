Вашингтон, 16 августа, 2021, 22:19 — ИА Регнум. Экс-президент США Барак Обам закрыл комментарии в Instagram в утром 16 августа, на фоне того, как пользователи призывали его что-нибудь сделать в связи с захватом Афганистана боевиками. Об этом сообщает Fox News.

Rightwingnews.com Барак Обама

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

Комментарии были следующего характера: «Афганистан нуждается в вашей помощи. Пожалуйста, помогите Афганистану».

По состоянию на настоящий момент Обама не прокомментировал стремительно ухудшающуюся ситуацию в Афганистане, где тысячи людей пытаются покинуть страну.

Ранее ИА REGNUMсообщало о том, что в аэропорту Кабула, где скопилось много людей в надежде покинуть Афганистан, были убиты двое вооружённых мужчин. Эти люди были убиты, когда приблизились к американским военным.

Американские власти отправили в Кабул ещё тысячу военных, чтобы удержать под контролем ситуацию с эвакуацией. Ранее в Кабуле в аэропорту погибли семь человек: кто-то в давке, а кто-то цеплялся за взлетающий самолёт.