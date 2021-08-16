Нью-Йорк, США, , 20:11 — REGNUM Важно, что в ходе последних событий в Афганистане обошлось без больших жертв среди мирных граждан, сообщил 16 августа постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН.

Василий Небензя Russiaun.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват Афганистана боевиками — все новости»

Призвав не поддаваться паническим настроениям, Небензя заявил:

«Важно, что удалось избежать массового кровопролития среди гражданского населения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее захват власти в Афганистане талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обсудили главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Энтони Блинкен.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров и Блинкен обсудили по телефону ситуацию в Афганистане