Кабул, 16 августа, 2021, 19:59 — ИА Регнум. Об огнестрельном ранении, полученном американским военным в аэропорту афганской столицы, сообщает 16 августа CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

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Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в аэропорту Кабула, где скопилось много людей в надежде покинуть Афганистан, были убиты двое вооружённых мужчин. Эти люди были убиты, когда приблизились к американским военным.

Американские власти отправили в Кабул ещё тысячу военных, чтобы удержать под контролем ситуацию с эвакуацией. Ранее в Кабуле в аэропорту погибли семь человек: кто-то в давке, а кто-то цеплялся за взлетающий самолёт.