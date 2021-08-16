Москва, , 19:29 — REGNUM Россия демонстрирует более успешную военную и гуманитарную политику, нежели США. Об этом 16 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

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«На фоне критических неудач США и их партнеров по НАТО в Афганистане, посмотрите, насколько успешны действия вооруженных сил России в Сирии», — сказал участник ток-шоу.

По его словам, Россия успешна не только с точки зрения решения военных проблем, но и в постконфликтном урегулировании.