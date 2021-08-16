Кабул, 16 августа, 2021, 19:05 — ИА Регнум. Ещё тысяча американских военных отправляется в столицу Афганистана, сообщает 16 августа Reuters.

Морская пехота США в Афганистане

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По данным Пентагона, численность американского контингента в Афганистане в итоге составит шесть тысяч человек. Решение принято на фоне прихода к власти в Афганистане талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, семь человек стали жертвами давки при попытке жителей Афганистана улететь из Кабула. Люди, напуганные переворотом в стране, пытаются улететь за рубеж на американских самолётах.

В связи с трагедией в аэропорту американские военные временно приостанавливали вылеты. Сейчас отправка людей возобновлена.