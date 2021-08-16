Москва, , 19:27 — REGNUM Выход американских военных из США создает риски национальной безопасности России. Об этом 16 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Апофеоз войны Иван Шилов © ИА REGNUM

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«С одной стороны мы видим оглушительное фиаско США, с другой — это очень серьезный вызов национальной безопасности России», — сказал участник ток-шоу.

Эксперт не исключил, что террористы из Афганистана попытаются распространить свои идеи и боевиков в странах постсоветского пространства. Причем в самом уязвимом положении на данный момент находится Таджикистан.

«России и нашим партнёрам по ОДКБ надо готовиться к самым худшим сценариям. Помогать таджикской армии в самом плохом сценарии развития ситуации будет только Россия и Казахстан», — сказал Коротченко.

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