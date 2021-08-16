Москва, , 18:23 — REGNUM Российское посольство в столице Афганистана продолжает работать в штатном режиме после перехода власти в стране к боевикам движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщили 16 августа в пресс-службе МИД России.

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«Посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме. Установлены рабочие контакты с представителями новых властей в целях обеспечения безопасности российского загранучреждения», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, накануне боевики установили полный контроль над Кабулом. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Западные государства эвакуируют из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств.

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