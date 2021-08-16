Москва, , 18:19 — REGNUM Москва призывает все стороны в Афганистане воздерживаться от насилия и содействовать урегулированию ситуации мирным путём. Об этом говорится в распространённом 16 августа заявлении МИД России.

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«Внимательно следим за развитием ситуации в Афганистане после перехода власти в этой стране к движению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в результате практически полного отсутствия сопротивления со стороны подготовленных США и их союзниками национальных вооруженных сил», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по имеющейся у российской стороны информации, обстановка в Кабуле и в Афганистане в целом стабилизируется.

«Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приступили к наведению общественного порядка, подтвердили гарантии безопасности местных жителей и иностранных дипмиссий», — подчеркнули в МИД.

Как передавало ИА REGNUM, накануне боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили полный контроль над афганской столицей Кабулом. Президент АфганистанаАшраф Ганипокинул страну. Западные государства эвакуируют из Афганистана сотрудников своих посольств.