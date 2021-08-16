Вашингтон, 16 августа, 2021, 18:14 — ИА Регнум. На фоне того, как Афганистан пал под натиском боевиков после вывода американских войск, администрация Белого дома внезапно разошлась по отпускам, отказавшись давать журналистам комментарии по поводу происходящего, сообщает 16 августа Fox News.

Цитата из м/ф «Крылья, ноги и хвосты». реж. Александр Татарский, Игорь Ковалёв. 1986. СССР Спрятался

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Так, президент США Джо Байден остался в отпуске в Кэмп-Дэвид, где он якобы работает с документами.

Ничего не слышно и от вице-президента Камалы Харрис, которая, по всей вероятности, не спешит брать на себя ответственность за поражение США в Афганистане.

Более того, подходящее время для отдыха выбрала и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Видимо сохраняет все силы на осуждение России, когда появится малейшая возможность.

К журналистам выходят лишь советник президента Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен. Они продолжают оправдывать решение поспешно вывести войска из Афганистана и настаивают, что американская миссия закончилась успешно.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, с 15 августа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) являются фактическими правителями в Афганистане. Они захватили власть силой: при этом президент страны Ашраф Гани отказался от своего поста и бежал в Таджикистан.