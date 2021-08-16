Москва, 16 августа, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Сегодня, 16 августа, по состоянию на 15:30 по мск, котировки нефти марки Brent падают на 2,65%, откатываясь до $68,70 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Сигналом к активным продажам на нефтяных площадках стали данные, показали худшие, чем ожидалось, результаты промпроизводства и розничных продаж из Китая, вновь давшие волю опасениям того, что развитие пандемии приведет к охлаждению спроса со стороны крупнейшей мировой мастерской.

Не радовали и данные из США, вышедшие 13 августа. К тому же ситуация с повышением лимита заимствований Вашингтона остается подвешенной, а вместе с ней под вопросом остаётся под вопросом выделение $3,5 трлн на поддержку американской экономики и развитие инфраструктуры.

Не добавляет оптимизма трейдерам и стремительное бегство американцев из Кабула, которое может стать поводом для нового давления республиканцев на действующую администрацию.

Тем не менее, нефть остается в рамках обозначенного в последние недели бокового коридора и пока не собирается из него выходить.

Сегодня ближе к вечеру весьма вероятен отскок котировок черного золота от текущих уровней на фиксации прибыли «медведями», — считает эксперт.

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