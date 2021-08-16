* Талибы — запрещённая в России организация

Москва, 16 августа, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Руководство радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) являются более договороспособными, чем прежнее марионеточное правительство Афганистана. Об этом 16 августа заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия-24».

Afghanistan.mid.ru Замир Кабулов

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"Если сравнивать договороспособность коллег и партнеров, то талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мне давно показались гораздо более договороспособными, чем марионеточное кабульское правительство», — сказал он.

Помимо того, спецпредставитель президента РФ по Афганистану указал, что названное движение соблюдает договоренности о безопасности посольств России и стран Туркестана в Кабуле.

«Мы исходим из того, что договоренности должны выполняться. Пока что в части, касающейся безопасности нашего посольства и безопасности наших союзников в Центральной Азии, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) соблюдают договоренности», — отметил Кабулов.

«Это обнадеживающий сигнал. Но мы — люди, конечно, доверчивые, но не до такой степени. Будем внимательно следить за дальнейшими шагами», — также добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что охрана узбекско-афганской границы из-за последних событий в Афганистане производится пограничным ведомством Узбекистана в усиленном режиме.