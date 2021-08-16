Стокгольм, , 15:54 — REGNUM По состоянию на утро 16 августа, МИД Швеции сообщал о задержках при эвакуации своих сотрудников из захваченной талибами (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ) столицы Афганистана. Однако уже через пару часов министр иностранных дел Швеции Анн Линде созвала пресс-конференцию, на которой заявила об успешном завершении операции, сообщает новостной портал Omni.

Анн Линде Wto.org

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«Весь дислоцированный в Кабуле шведский дипперсонал был эвакуирован из Афганистана в Доху в Катаре», — заверила Линде.

По ее словам, все 19 шведских дипломатов сейчас находятся на военной базе США.

Линде также сообщила, что сейчас ее ведомство работает над эвакуацией сотрудников посольства из числа афганцев. По ее словам, контрольно-пропускные пункты, созданные террористами в Кабуле, также затрудняют доступ сотрудников к международному аэропорту.

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