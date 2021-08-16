Джакарта, 16 августа, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизашах заявил, что посольство Индонезии в Кабуле продолжит работу, сообщает Kompas.

Masoud Akbari Кабул

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«Посольство Индонезии продолжит работу в ограниченном составе», — заявил Теуку Фаизашах.

По данным МИД Индонезии, индонезийские граждане, в том числе должностные лица и персонал посольства Индонезии в Афганистане находятся в хорошем состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший вице-президент ИндонезииЮсуф Калларассказал о своем опыте переговоров с официальными лицами движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для обсуждения мирных усилий в Афганистане.