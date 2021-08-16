Берлин, 16 августа, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Происходящее в Афганистане можно сравнить с эффектом домино, заявила 16 августа канцлер Германии Ангела Меркель.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Меркель

«После вывода войск возник эффект домино», — цитирует ее Bild.

Она также отреагировала ситуацию в аэропорту Кабула. Так, заявила Меркель, безопасность возможна только с войсками США.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в движении «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что организация полностью контролирует Афганистан и боевые действия в стране прекращены. В организации предупредили о предстоящей смене формы правления в стране.